Encuentran fórmula perfecta

Siendo un ex matrimonio, ¿cómo es que Lucero y Mijares han encontrado la fórmula perfecta para que todo fluya entre ellos en el escenario?

RESPETO Y AMISTAD

También señaló que entre ellos existe una relación genuina de respeto y amistad.

"Esa química se da justamente por eso, porque nos llevamos bien, porque no hay nada fingido, porque nuestra amistad es genuina", declaró la cantante.

"Si nos encontramos en un lugar donde no hay cámaras o donde no hay público nos saludamos igualmente con mucho gusto, hablamos y compartimos lo de nuestros hijos, todo ese se traduce en el escenario. Se nos ve que no estamos ni a fuerza ni fingiendo".

La cantante consideró que el tour es un concepto que los dos hacen con gusto.

"Porque, como lo hemos comentado, como artistas nos admiramos, y es obvio, nos respetamos muchísimo como personas, como profesionales nos llevamos bien", afirmó.

BUENA ONDA

"Somos papás de dos hijos maravillosos, entonces la verdad es que se siente buena onda y buena energía en el escenario".

El público ha percibido la buena vibra entre ellos, pues lugar donde se presentan agotan localidades.

"Mientras la gente esté contenta y el público vaya a vernos y tenga la ilusión y ganas de cantar con nosotros, es increíble y se agradece profundamente", dijo.

Cada vez son más plazas las que se suman al tour que realizan por México y Latinoamérica.

SIN RIVALIDADES

Aunado a eso, agregó, en esta dupla no hay lugar para rivalidades entre ella y el papá de sus hijos José Manuel y Lucerito. Y los dos están en el mismo mood, sin envidias ni celos de ver a quién le aplauden más o a quién menos.