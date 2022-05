En medio de la polémica

"No me gusta fallarle a la gente, no estoy en buen momento, escuchen mi voz, vengo acompañado y vengo con eso que le llaman Covid, espero que todo salga ok y si no qué le voy a hacer".

Según los reportes de medios locales, el concierto duró poca más de un ahora y los asistentes, en su mayoría eran persona de la tercera edad.

DESMIENTE CONTAGIO

Tras darse a conocer esta información, la oficina del cantante ha desmentido el supuesto contagio a través de un comunicado oficial, en el que señalan que los medios tergirversaron las palabras de Rodríguez.

"Se hace la aclaración de que el intérprete no se presentó enfermo de Covid-19 a su concierto en el CCu de Puebla como lo han informado diversos medios que han tergiversado lo dicho por el mismo José Luis durante su presentación. El cantante dijo al público en la velada: "con este Covid" pero no porque lo tuviera; sino haciendo énfasis de que aún sentía los estragos de la enfermedad", se lee en el documento.

Además, reconocen que "El Puma" sí se infectó con el virus a principios de este mes; sin embargo antes de viajar a México dio negativo a Covid, lo que le permitió cumplir con los compromisos que ya tenía pactados.