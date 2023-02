El sexto tema del nuevo álbum de Karol G es una colaboración con Shakira en la que ambas se empoderan ante las mediáticas separaciones de sus ex parejas.

Ciudad de México

"TQG" (Te Quedé Grande) lejos de ser una canción sobre la nostalgia de una separación se centra en las ganancias que obtuvieron ambas artistas al terminar relaciones que no fueron fructíferas para ellas.

"Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste una nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas la historias", es una de las estrofas del tema.

La separación entre Karol G y Anuel AA y la de Shakira con Gerard Piqué, han dado material a ambas artistas para expresar los sentimientos de la ruptura por medio de la música, cada una lo ha hecho en su propio espacio, ahora se unen en un reggaeton lento que ya acumula 10 millones de vistas en Youtube tras 11 horas de su lanzamiento y es la tendencia #1 en la plataforma de videos, además de contar con el apoyo de los fans de ambas cantantes y ya se sabes que es un éxito total..

¡HASTA MEMES LOGRAN!

Los versos de "TQG" que más han causado revuelo son aquellos que sugieren que las intérpretes han sido buscadas por su ex, alentando memes en redes sociales.

Karol G estrenó su cuarto álbum Mañana Será Bonito en la que ha declarado vacía sus experiencias al terminar con Anuel AA, y lo más importante es que no lo hace sola, además Shakira, colabora con Romeo Santos, Quevedo, Carla Morrison y otros.