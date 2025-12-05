Las leyendas de la música norteña, Lalo Mora, Eliseo Robles, Raúl Hernández y Rosendo Cantú, cantarán por vez primera en la Plaza México en 2026, un escenario emblemático para sus largas carreras.

A pesar de que algunos de ellos no están en plenitud física, el público los arropa, porque sus canciones llegan a los abuelos, padres, hijos y hasta nietos, destacaron a los medios.

Detalles sobre el concierto de Lalo Mora y otros artistas

Cantantes como Rosendo y Eliseo llevan más de 50 años en los escenarios, sus otros compañeros un poco menos, pero aprovecharon la oportunidad de dar la clave del éxito a las nuevas generaciones de intérpretes de corte norteño.

"Es un legado muy bonito que traemos nosotros de canciones de la música norteña, que no solo es de nosotros, también hay antepasados a quienes no se les dio mucho auge, a esta música. A nosotros nos toca todavía hacer labor y las nuevas generaciones deben hacerlo por ese respeto y amor a la música. No lo hagan por el dinero, háganlo por el amor a la música", indicó Raúl Hernández, ex de Los Tigres del Norte.

Expectativas para el espectáculo Palomazo Norteño

De esta forma, los intérpretes, quienes conforman el espectáculo "Palomazo Norteño", confirmaron su presentación en la Monumental Plaza México, la cual realizarán el 14 de febrero de 2026.

Mensaje de Raúl Hernández a nuevas generaciones de músicos

Ellos advierten al público que guarden sus energías, ya que serán más de tres horas de show.