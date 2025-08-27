Produce serie juvenil basada en El Mago de OZ

El proyecto retomará la obra de L. Frank Baum desde un enfoque contemporáneo y musical, planteado como una reinterpretación dirigida al público joven.

La serie estará a cargo de la productora y guionista Gina Matthews, reconocida por filmes como Si Yo Tuviera 30 (2004) y ¿No Es Romántico? (2019), además de la serie Popular (1999-2001).

Matthews desarrollará el proyecto bajo el sello Little Engine, en colaboración con Grant Scharbo y Patrick Moran. A ellos se suman como productores ejecutivos a los cantantes Gwen Stefani y Blake Shelton, junto con Lee Metzger, conocido por su trabajo en The Voice.

El concepto de Dorothy se inspira en los libros escritos por Baum entre 1900 y 1920, y traslada su imaginario a un relato en el que el Camino Amarillo funciona como metáfora de los retos y elecciones que enfrentan los jóvenes en la actualidad.







