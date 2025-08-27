Produce serie juvenil basada en El Mago de OZ

Produce serie juvenil basada en El Mago de OZPrime Video prepara una nueva versión de El Mago de Oz en formato de serie juvenil bajo el título Dorothy
El proyecto retomará la obra de L. Frank Baum desde un enfoque contemporáneo y musical, planteado como una reinterpretación dirigida al público joven.
La serie estará a cargo de la productora y guionista Gina Matthews, reconocida por filmes como Si Yo Tuviera 30 (2004) y ¿No Es Romántico? (2019), además de la serie Popular (1999-2001).
Matthews desarrollará el proyecto bajo el sello Little Engine, en colaboración con Grant Scharbo y Patrick Moran. A ellos se suman como productores ejecutivos a los cantantes Gwen Stefani y Blake Shelton, junto con Lee Metzger, conocido por su trabajo en The Voice.
El concepto de Dorothy se inspira en los libros escritos por Baum entre 1900 y 1920, y traslada su imaginario a un relato en el que el Camino Amarillo funciona como metáfora de los retos y elecciones que enfrentan los jóvenes en la actualidad.