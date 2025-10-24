El Auditorio Nacional se convertirá en antro por el "90's Pop Tour"

La nostalgia noventera vuelve a encender la pista. Este 24 y 25 de octubre, el Auditorio Nacional se transformará en un auténtico antro de los años 90 para recibir una nueva edición del 90's Pop Tour, ahora bajo el concepto El Antro, una propuesta que mezcla tecnología, música y recuerdos en una experiencia inmersiva totalmente nueva.

Lejos de ser un concierto tradicional, El Antro busca recrear la esencia de los clubes nocturnos de la época: luces neón, sintetizadores, efectos 3D y una pista de baile que pondrá a brincar a todos los asistentes. La producción, liderada por Ari Borovoy, exintegrante de OV7, promete más de tres horas de música continua, con 28 artistas y dos DJ sobre el escenario.

¿Quiénes forman parte del elenco?

El cartel reúne a los grandes ídolos del pop noventero en español. Entre ellos destacan:

JNS

Magneto

Kabah

Mercurio

Erik Rubín

Kalimba

Érika Zaba

M'Balia

Caló

The Sacados

S.B.S.

Ari Borovoy

Todos compartirán el escenario del Coloso de Reforma, fusionando coreografías, visuales retro y un despliegue tecnológico que promete renovar por completo la experiencia del 90's Pop Tour.

¿Cuándo se llevarán a cabo las funciones?

Las funciones de El Antro se llevarán a cabo este viernes y sábado en el Auditorio Nacional. Aunque en un inicio se contemplaba una tercera fecha (domingo 26), esta fue cancelada por razones ajenas a la producción.

Las puertas del recinto abrirán a las 21:00 horas, y se recomienda llegar con anticipación. Además, se confirmó una nueva fecha para Arena Monterrey el 20 de febrero de 2026.