Dua Lipa cierra con amor su "Radical Optimism Tour" en el Estadio GNP

Dua Lipa dio su primer concierto en la Ciudad de México con un beso que se quedará grabado en la memoria de todos los que se dieron cita en el Estadio GNP Seguros la noche del 1 de diciembre del 2025.

La británica ha acostumbrado a interpretar un cover de un artista popular de cada país que ha visitado y México no fue la excepción, aunque aquí eligió a una compositora de quien todos conocen su obra.

"Bésame mucho" fue el cover que Dua Lipa eligió para deleitar a las miles de almas que asistieron a la primera fecha del "Radical Optimist Tour", misma que fue compuesta por Consuelo Velázquez y pese a haber sido interpretada por Luis Miguel, su primera versión fue en 1941 con Emilio Tuero.

"Hoy quiero honrar a una gran compositora mexicana: Consuelito Velázquez. Esta canción está muy cerca del corazón de tanta gente en el mundo. Me encanta porque la historia dice que ella ni siquiera había sido besada cuando la escribió… y creo que los compositores escribimos nuestros sueños. Por eso esta canción. Si la conocen, canten conmigo", dijo.

¿Qué cover interpretó Dua Lipa en su concierto?

Dua Lipa ofreció el primero de tres conciertos en CDMX con un setlist repleto de sus grandes éxitos, pero entre las canciones aprovechó para declarar su amor por México.

"Estar aquí esta noche es la cereza del pastel, y es la única manera en la que quería cerrar este tour. Muchas, muchas gracias por hacerme sentir tan en casa. Siento una conexión muy, muy profunda con este país y su hermosa gente, siempre voy a volver", aseguró.

Luego de esto, Dua Lipa siguió con el show mostrando sus mejores armas tanto en el baile como en el micrófono con coreografías perfectamente ejecutadas al ritmo de temas como "New Rules", "Levitating", "Houdini" o "One kiss".

Detalles del primer concierto de Dua Lipa en México

"He soñado con esta noche desde que inicié el tour y con cómo se iba a sentir estar de vuelta aquí. Me siento muy agradecida. No dejo de pensar en todos los momentos increíbles que he vivido aquí… Gracias por su amor y su apoyo", finalizó.