La gira Radical Optimism Tour de Dua Lipa no solo presume de una escenografía espectacular, sino que también se ha convertido en un puente cultural entre la cantante británica y cada país que visita.

¿Qué ocurrió?

Como ya es tradición en sus conciertos, la intérprete de New Rules honra a artistas locales interpretando un cover en su idioma. En Colombia se atrevió con Antología, uno de los temas más personales de Shakira. La presentación ocurrió en el Estadio El Campín, donde miles de fans colombianos no tardaron en corear cada verso. El video se viralizó en cuestión de minutos, llegando incluso a la misma Shakira.

¿Cuál fue la respuesta de Shakira?

Pocas horas después del concierto, la cantante colombiana compartió un mensaje en sus redes sociales, recordando por qué Antología es una de las canciones más íntimas de su repertorio. "Me conmueve mucho escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ven cómo nos une la música? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias Dua Lipa! ¡Qué alegría!".

El mensaje no solo confirmó la emoción de Shakira, sino también el significado especial que tiene Bogotá en la historia de Antología, tema que compuso allí y que, décadas después, continúa marcando generaciones. Dua Lipa respondió con el mismo cariño. "Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. Te amo.