Flow Fest 2025: Epicentro del reguetón

Festival Flow Fest está listo para recibir este sábado y domingo a las figuras más destacadas de la música urbana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el verdadero epicentro del perreo intenso.

En dos días de actividades, cuatro escenarios y alrededor de 50 figuras, el festival promete momentos de nostalgia con la presencia de algunas leyendas del género, e innovación con nuevas voces.

Desde la revelación del cartel oficial en su octava edición, se celebraron dos nombres estelares: Don Omar, que encabeza el sábado; mientras que J Balvin toma el mando el domingo, en dos noches de pura fiesta.

¿Qué artistas se presentarán en el festival?

En la jornada de hoy, Don Omar regresa para interpretar sus clásicos como 'Danza Kuduro'. Lo acompañarán figuras como Myke Towers, Wisin, Álvaro Díaz y el poderoso dúo Jowell & Randy.

También sobran sorpresas: en el escenario del sábado estarán artistas como El Alfa, Lenny Tavárez, Lunay, Yailin La Más Viral, Santa Fe Klan y Micro TDH, que prometen mantener la energía hasta altas horas de la madrugada.

El domingo, la fiesta continúa con J Balvin, acompañado por una selección de estrellas tanto consolidadas como emergentes. Entre ellas figuran Young Miko, Nicky Jam, Sech y Bad Gyal, generando una fusión vibrante de estilos urbanos.

¿Qué iniciativas se implementarán en el festival?

Un momento especial del domingo será la presentación de Natanael Cano, "acá pura gente del señor Nata", figura clave de los corridos tumbados, que le dará una variante al sabor del festival.

En conferencia de prensa, en El Claustro de Sor Juana, organizadores del evento detallaron algunos aspectos del festival en temas de producción y amenidades.

"Tenemos un programa muy rico en el eje ambiental... espacios seguros para los fans dentro del festival... un punto violeta inspirado en la iniciativa justamente de puntos violetas alrededor de la Ciudad de México, para que todas las mujeres o cualquier persona dentro del festival se pueda acercar a pedir apoyo", dijo Samantha Konstat, Gerente de Festivales Ocesa.