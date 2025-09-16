"México me enamoró": Don Omar comparte emotivo mensaje

"¡Don Omar, hermano, ya eres mexicano!".

Es una frase que el reguetonero ha escuchado en cada visita al país, y que para él dejó de ser solo un dicho: se volvió la forma en que el público lo adoptó como uno de los suyos.

Es por ello que, en estas Fiestas Patrias, el llamado "Rey del reguetón", como cualquier otro mexicano hubiera hecho, decidió unirse a la celebración.

A través de sus redes sociales, el intérprete de "Salió el Sol" publicó una dedicatoria especial en la que no solo conmemoró una de las fiestas más especiales para el pueblo mexicano, también dejó ver el profundo amor que siente por nuestro país.

"Este año me ha regalado estar más cerca que nunca de mi México. Gracias por tantos años de apoyo y por adoptarme como uno de los suyos. Hoy celebro con ustedes y les deseo un ¡Feliz Día de la Independencia!", escribió.

Además, acompañó su mensaje con una fotografía en la que aparece con la bandera nacional y un video en el que habla de la importancia que nuestro país tiene en su vida.

"Hoy soy un hijo más de México. Siempre he mostrado mucho respeto por mis hermanos de México, pero hoy los veo y los veo como familia. México me enamoró y soy un orgulloso mexicano hoy en día", dijo.

El mensaje recibió cientos de comentarios de seguidores, quienes celebraron sus palabras y le dieron la bienvenida al país más bonito del mundo:

"Lo sabes, ya eres mexicano", "México te ama", "Siempre recibiremos a quien nos respeta con los brazos abiertos", "Don Omar, México siempre te abrazará", "Orgullosos de nuestro paisano Don Omar", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.