Lanza disco conceptual

Ciudad de México

Laura Pausini se cuestionó ¿qué buscamos mientras vivimos? Para responder a esa interrogante, la artista italiana puso la esperanza, el amor propio y la libertad en el centro de conversación, y el resultado fue su disco conceptual "Almas Paralelas".

Es la primera vez que Pausini no hace un disco autobiográfico y quiso contar las historias de 16 personas con las que ha compartido un pedazo de su vida.

"Quería que se escucharan las diferencias porque es un disco dedicado a la individualidad de los seres humanos. Las historias son todas verdaderas y de manera particular me han tocado el alma porque son 16 personas que me han confiado algo. Vienen incluidos mi hija, mi perro y mis padres vestidos de esposo porque ellos están juntos desde hace más de 50 años", compartió Pausini, en conferencia de prensa virtual.

DIVERSAS HISTORIAS

Para hacer su canción "Flashback" se inspiró en la historia de una chica que vivió violencia doméstica y que Pausini fue un gran apoyo para salir adelante. El tema "Vale la Pena" está inspirado en una enfermera que es fan de ella y perdió a su novio en un accidente en moto.

"Hemos pasado muchos años involuntariamente con nuestros pensamientos y luego con la pandemia. Todos somos almas paralelas, estamos más distantes y no nos damos cuenta porque vivimos en un momento histórico en el que ya no somos parte de un grupo.

"Lo más peligroso es que lo somos porque tenemos miedo de ser excluidos. Estamos en una época agitada en la que todo parece cambiar de un lado a otro. ¿Cómo sobrevivo a esta nueva realidad? Experimento el cambio de una manera dramática", reflexionó Pausini.

Al ser amante de la arquitectura y la fotografía, la cantautora plasmó gráficamente a las 16 personas que inspiraron sus canciones de Almas Paralelas para ponderar el derecho de la individualidad como seres humanos.

"Intenté mirarnos a nosotros mismos desde afuera, por eso en las fotos fueron tomadas desde arriba y se ven pequeñas personas".

YA DISPONIBLE EN PLATAFORMAS

"Almas Paralelas" está disponible en todas las plataformas digitales y en los diferentes formatos físicos, como CD estándar, deluxe y vinilo doble.

Pausini cumple 30 años de trayectoria

Con "Almas Paralelas", Pausini está celebrando 30 años de trayectoria musical luego de protagonizar una gira mundial y su película biográfica "Laura Pausini: Un Placer Conocerte" y recibir un Globo de Oro en 2021 y una nominación al Óscar por Mejor Canción Original por "Yo Sí".

El disco anterior a "Almas Paralelas" fue del estudio "Hazme Sentir", el cual salió en marzo de 2018.

"Nunca había pasado tanto entre un disco y otro, pero muchísimas cosas bellísimas han pasado en mi casa, como el Globo, la nominación al Óscar, la grabación del docufilm en la que presenté dos vidas, la de Laura famosa y la no famosa. En mi caso, he tenido la posibilidad de pasar muchas horas sola conmigo misma y a veces te da la posibilidad de ponerte muchas preguntas a las que no te enfrentabas, porque las respuestas son difíciles".





VIENE A MÉXICO

La intérprete de "Se Fue" regresará a México para ofrecer dos conciertos. El próximo 16 de marzo se presentará en la Arena CDMX y el 18 de marzo en la Arena Monterrey. Los boletos están a la venta en Superboletos y las taquillas de los recintos.

Se solidariza Pausini con Acapulco

Previo a que iniciara la conferencia de prensa virtual, Pausini quiso hacer una pausa para solidarizarse con los mexicanos afectados por el huracán Otis en Acapulco.

"Siendo la italiana más mexicana del mundo me ha impresionado la noticia de lo que está pasando en Acapulco. Quiero mandar un abrazo enorme a todas las personas que han perdido a alguien o sus cosas. El año pasado tuvimos una gran inundación en el pueblo de donde soy, así que comprendo lo que se siente. Si llegan a organizar algo para ayudar a las personas, me encantaría que me llamen para ser parte de", se solidarizó Laura Pausini.

SERÁ GALARDONADA EN SEVILLA

La artista italiana será galardonada como Persona del Año 2023 en la 24 entrega anual del Latin Grammy 2023, que se realizará el próximo 16 de noviembre en Sevilla, España.