HUNTR/X se presenta en el Desfile de Acción de Gracias de Macy's

Desde su estreno en octubre en Netflix, la película Kpop Demon Hunters se ha ganado el cariño del público y el nombre de las HUNTR/X comenzó a viralizarse en redes como TikTok e Instagram. Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las artistas que dan voz a las "Las Guerreras Kpop", realizaron su primera aparición en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy´s, en Nueva York, Estados Unidos, con una actuación especial.

¿Qué ocurrió en el desfile?

Para esta presentación, las integrantes de HUNTR/X lucieron atuendos invernales inspirados en sus personajes de la película animada. Ejae llevó una diadema morada, Audrey Nuna usó el cabello suelto al frente y Rei Ami optó por unas orejeras que imitaban los moños de su heroína. Como parte del tradicional desfile estadounidense, las estrellas de "Kpop Demon Hunters" interpretaron totalmente en vivo su éxito número uno, "Golden", con el que agradecieron el apoyo del público que las ha llevado incluso a ser nominadas a los premios Grammy.

¿Cuál es el impacto de Kpop Demon Hunters?

Además del número musical, otro detalle que llamó la atención fue la carroza de Derpy, el tigre de pelaje azul y ojos peculiares que aparece en la película y que se ha convertido en uno de los personajes favoritos del público. La cinta suma más de 325 millones de vistas en Netflix, consolidándose como uno de los estrenos animados más exitosos del año. El fenómeno de "Kpop Demon Hunters" ha trascendido las plataformas digitales. Su creciente fandom ha impulsado eventos no oficiales en distintos países, como un show especial para seguidores que se presentará en el Teatro Xola Julio Prieto, en México.

La banda sonora de la película también ha tenido un impacto notable y logró posicionarse en el top 10 del Billboard Hot 100. Actualmente, Netflix y Sony Pictures estarían desarrollando una secuela que continuaría las aventuras del heroico grupo de K-pop.