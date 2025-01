Reacción de Selena Gomez a críticas políticas

Selena Gomez le respondió a un político republicano que pidió que la echaran de Estados Unidos, luego de que se viralizara un video de la estrella llorando sobre las deportaciones de migrantes mexicanos.

"Oh, señor Parker, señor Parker...", escribió Gomez en una publicación en redes que luego borró. "Gracias por las risas y por la amenaza".

Sam Parker, ex candidato al senado en Utah, había atacado en X (antes Twitter) a la productora y actriz de Only Murders in the Building, criticando que apoyara a indocumentados por encima de los intereses de su país.

Antes de decir que debería ser deportada, recordó que los abuelos de Gomez ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal.

En el video que publicó el lunes, y luego eliminó, la también cantante se mostró entre lágrimas y, con habla entrecortada, lamentó las nuevas políticas migratorias del Presidente Donald Trump.

Tras ser criticada, Gomez, de 32 años, lanzó otro mensaje, que borró al instante, el cual decía: "Aparentemente, no está bien mostrar empatía para con la gente".

La actriz, que aparece en el filme Emilia Pérez, fue criticada por varios usuarios de redes sociales por trivializar un tema tan delicado como las deportaciones de inmigrantes al tratar de robar la atención con un video de ella llorando.