Regreso de Bad Bunny reúne a fans de todo México

A unas cuantas horas de que Bad Bunny apareciera en el escenario del Estadio GNP Seguros, los alrededores del recinto ya se han convertido en una auténtica fiesta.

El llamado "Conejo Malo" inicia esta noche una serie de ocho conciertos en la CDMX, esto como parte del "Debí tirar más fotos tour".

El regreso del reggaetonero a nuestro país convocó a cientos de fans de distintos estados, como Andrea, de 27 años, y su padre Andrés de 55, quienes viajaron desde Torreón, Coahuila, para uno de los conciertos más esperados del año.

La joven, en entrevista con EL UNIVERSAL, confesó que es seguidora de Benito desde hace ya varios años, y aunque su padre no comparte su gusto, no dudó en comprar su boleto para no dejarla sola.

Para Andrea, el intérprete de "Ojitos lindos" es un gran representante de la comunidad latina en el mundo, sobre todo por el mensaje político que da con su música y con el que busca derribar estereotipos.

"Nos representa a todos como Latinoamérica, sobre todo este álbum, habla por toda la gente", dijo.

¿Cómo se preparan los fans para el concierto de Bad Bunny?

Como una de las fans más grandes de Benito, la chica pidió a los detractores del boricua que se den una oportunidad para escucharlo, pues lejos de ser una moda, su música es una manera de enorgullecerse de la cultura latina.

"Al principio todos pensábamos eso (que no cantaba), entonces como que hubo un rechazo; pero el hecho de que se mantuviera fiel a su estilo fue lo que hizo que nos identificamos. A la gente que no le gusta, pues solo le diría que se diera la oportunidad de conocer su música", agregó.

Detalles del inicio del tour de Bad Bunny en CDMX

Así, las filas para las siguientes presentaciones ya comienzan a formarse. Alrededor de 50 de los asistentes al concierto de este próximo jueves ya se encuentran esperando su turno de entrar.

Los fans tienen todo planeado, ya que los organizadores revelaron que los dejarán montar sus casas de campaña al interior del recinto una hora después de que Benito baje del escenario.