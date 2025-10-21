Soprano de Tamaulipas se integra a Orquesta Sinfónica Nacional

La soprano de Tamaulipas, Cynthia Sánchez, se une a la Orquesta Sinfónica Nacional y al Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, donde demostrará su talento como solista.

Cynthia es egresada del Estudio Ópera de Bellas Artes, Cynthia ha sido solista en España, Italia, Alemania y Perú.

Recientemente, el público de Tamaulipas pudo disfrutar de su talento dentro del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano como parte del elenco de solistas en el espectáculo “Polvo Enamorado”.

Próximamente, la artista tamaulipeca interpretará el Réquiem en Re menor, K. 626 de Mozart, en la versión de Michael Ostrzyga, que se presenta por primera vez en México.