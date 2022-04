Cumple joven regio con autismo su sueño: tocar con Coldplay

Junto a los músicos, interpretó una de sus canciones originales, "Different is Okay", que habla sobre cómo todas las personas son iguales, a pesar de sus diferencias.

Es también un mensaje para concientizar sobre el autismo, una condición neurológica y del desarrollo que dura toda la vida.

La página oficial de "Huillo" compartió una fotografía donde aparece el chico tocando el piano y cantando al lado de sus ídolos.

"Si tan solo el mundo fuera así siempre", dice la publicación.

Hoy en el concierto de #ColdplayCDMX, #Coldplay tocó una canción junto al pequeño con autismo del famoso video viral del 2016 mientras el escuchaba Fix You. 6 años después se reúnen para una experiencia increíble ?? pic.twitter.com/LMOFxYS1vD — Abraham Salazar (@Thelasttramp_Go) April 5, 2022

Luis Noel Vázquez 'Huillo' es originario de Monterrey y vive con su familia en Veracruz.

En 2016, se hizo viral un video que muestra al chico, cuando tenía 6 años, llorando de emoción durante un concierto de Coldplay, su banda favorita.

La música se ha convertido en su aliada ante el autismo, al ser su mejor terapia para desarrollar mejor su comunicación y socialización, áreas afectadas en personas con quienes viven con esta condición.

Cuenta con dos videos musicales originales, que se pueden ver en su página de YouTube. Está trabajando en su primer álbum de estudio.

Desde pequeño, su sueño era tocar junto a Coldplay.