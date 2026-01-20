ARMY México exige transparencia en venta de boletos para BTS

El anuncio del regreso de BTS a México generó expectativa entre sus seguidores, conocidos como ARMY; no obstante, también abrió un debate por la venta de boletos para sus concierto en la Ciudad de México, y la falta de información anticipada sobre los precios.

Ante este escenario, integrantes del fandom comenzaron a coordinarse para exigir reglas claras en el proceso de compra, entre ellas la eliminación de precios dinámicos, la difusión de mapas oficiales y mayor transparencia por parte de Ticketmaster y OCESA.

¿Qué exigencias plantea Unión ARMY México?

En entrevista para EL UNIVERSAL, Andy Zúñiga, administrador de BTS México Borahae World y vocero de Unión ARMY México, señaló que la inquietud se origina en antecedentes de conciertos de K-Pop, donde los costos cambiaron durante la transacción. "Lo que buscamos es que el precio sea fijo y no esté cambiando a cada rato, que no haya sorpresas", afirmó.

Unión ARMY México es un colectivo integrado por diversas bases de fans de BTS en México, que trabaja de forma conjunta con otros fandoms como E.L.F. (Super Junior), STAY (Stray Kids) y DIVE (IVE), con el objetivo de visibilizar sus derechos como consumidores dentro de la industria del entretenimiento. Entre las exigencias planteadas por el colectivo se encuentran: precios justos y proporcionales por zona, costos finales con cargos incluidos, condiciones claras de compra y difusión de esta información antes de las preventas y la venta general de boletos.

Acciones del colectivo ante la falta de información

Zúñiga afirmó que el objetivo es abrir un canal de diálogo con las empresas involucradas. "Lo que esperamos es poder tener precios justos, que Ticketmaster y OCESA nos puedan escuchar. Nos estamos expresando libremente sobre las peticiones y esperamos no tener ningún problema respecto a los precios dinámicos", afirmó.

Luego de que una manifestación del ARMY mexicano se viralizara en redes sociales, la acción fue suspendida tras la publicación del mapa oficial del Estadio GNP Seguros, sede de los conciertos de BTS programados para el 7, 9 y 10 de mayo. Sin embargo, Unión ARMY México advirtió que, si los precios de los boletos no se dan a conocer con anticipación, podrían retomarse las protestas. En caso de no contar con información clara a más tardar este miércoles, el colectivo convocaría a una marcha pacífica en CDMX.

"Sería una marcha pacífica, sin daño a la Ciudad de México, sin estar golpeando a las personas ni insultando. Simplemente una marcha para tener el mayor impacto, que Profeco nos escuche y pueda resolver los problemas que tengamos", subrayó. El punto de reunión sería la estación del Metro Cuauhtémoc, con rumbo a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro Leona Vicario, aunque el horario aún no ha sido definido.

Impacto de la protesta en la comunidad ARMY

Además, el colectivo lanzó una petición en Change.org para solicitar a autoridades, promotoras y boleteras respeto al consumidor y claridad en la venta de boletos de BTS. Como parte de sus acciones, Unión ARMY México también busca frenar la reventa de boletos. Para ello, promueve campañas para no adquirir entradas fuera de canales oficiales, denunciar irregularidades y presentar quejas ante Ticketmaster y HYBE, empresa que representa a BTS. "Pedimos que no se les dé acceso a los revendedores y que los boletos realmente sean para ARMY", finalizó.