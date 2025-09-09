Revela que tuvo problemas de columna

Revela que tuvo problemas de columnaDurante la gira 'Seco', Ricardo Arjona atraviesa complicaciones de salud en la columna que lo llevan a una delicada operación, revelando incertidumbre sobre su regreso.
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona confesó que estuvo a punto de abandonar los escenarios tras enfrentar serios problemas en la columna.
Al cierre de su gira anterior, "Seco", atravesó complicaciones y tuvo que someterse a una delicada operación.
"Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira. Tuve un problema de la columna, me operé. Me vi muy mal, pero la operación resultó muy bien. Había incertidumbre sobre si volvía o no", declaró en entrevista a la revista "People".
EL MAÑANA RECOMIENDA