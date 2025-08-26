Director del Metro garantiza seguridad en conciertos de Shakira en Estadio GNP

Con motivo de los conciertos de Shakira en el Estadio GNP, el director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que se reforzó la presencia policial en la Línea 9, que va de Tacubaya a Pantitlán.

Cabe recordar que esta línea cruza por el Estadio GNP y la estación más cercana es Ciudad Deportiva.

"Hoy reforzamos la presencia policial en la Línea 9 del @MetroCDMX con motivo del concierto de Shakira. Nuestro objetivo es garantizar tu seguridad y brindar asistencia a los usuarios. Te recomendamos planear tus tiempos de llegada ante la alta afluencia en la zona", informó el director del Metro en redes sociales.