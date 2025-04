Lady Gaga, Katy Perry y otros conciertos imperdibles esta semana

Esta semana, la Ciudad de México contará con una agenda de conciertos que abarca diversos géneros musicales y recintos.

El cantante español Miguel Bosé se presentará los días 23 y 24 de abril en el Auditorio Nacional como parte de su gira "Importante Tour", en la que repasa las canciones representativas de su trayectoria.

La banda española Hombres G llegará al Estadio GNP Seguros el 23 de abril con su tour Gracias, México tour, con el que conmemoran cuatro décadas de carrera musical.

La cantante Katy Perry ofrecerá tres conciertos en la Arena CDMX como parte de su gira "The Lifetimes Tour". Las fechas programadas son el 23, 25 y 26 de abril. Esta gira es su primer tour mundial desde 2018 y en 2022 Katy se presentó en México, cuando Televisa la contrató para un show privado.

Por su parte, Lady Gaga se presentará el 26 de abril en el Estadio GNP Seguros. Este evento marca su regreso a México y forma parte de una gira internacional en la que incluye temas de su nuevo disco "Mayhem". La última visita de Lady Gaga a México fue en octubre de 2012, durante su gira mundial "The Born This Way Ball".

En cuanto a música urbana, el artista canario Quevedo iniciará su gira por América Latina en la Ciudad de México el 23 de abril, con un concierto en el Palacio de los Deportes que forma parte del "Buenas Noches Tour", nombre de su disco de 2024.

El 26 de abril también se llevará a cabo el Festival Sonorama México en Sala Urbana Naucalpan. Este evento reúne propuestas de la escena independiente iberoamericana. En su cartel figuran Nacho Vegas, Iván Ferreiro, La Casa Azul, Carlos Sadness, Los Punsetes, Sidonie y otras agrupaciones.