Estos son los conciertos que podrás disfrutar en enero

Un nuevo año ha comenzado y con él llegan varios conciertos interesantes que se podrán disfrutar, aquí te decimos todos los eventos que habrá en la Ciudad de México en este primer capítulo del 2026, para que no te los pierdas. Desde grupos internacionales hasta muchos de los exponentes mexicanos que han tenido un enorme crecimiento en los últimos tiempos son los encargados de inaugurar los venues capitalinos en este calendario.

Aunque el rock en sus diferentes versiones domina el listado de conciertos para este enero del 2026 en la CDMX, hay algo para cada gusto, ya sea metal o bien, un clásico bolero para los más enamorados.

¿Qué conciertos se realizarán en enero 2026 en CDMX?

Aquí te dejamos la lista de conciertos que habrá en enero del 2026 por fecha para que no se te pase el día de disfrutar a tus artistas favoritos o bien, buscar el boleto para su show.

Miércoles 07 enero 2026

Oscar D'León se presentará en el Auditorio Nacional, uno de los máximos representantes de la música caribeña y la salsa es el encargado de poner las primeras notas del 2026, siendo el único show para este día.

Sábado 10 enero 2026

El primer sábado del año viene con un concierto triple de algunas de las bandas mexicanas más queridas por el público, DLD, Camilo Séptimo y Odisseo se unen en un show que promete poner a bailar a todos en Ecatepec, además de la presentación del legendario DJ Patrick Miller en el Palacio de los Deportes.

DLD, Camilo Séptimo y Odisseo en el Centro Cívico, Ecatepec, México

Corrosion of Conformity en el Multiforo Alicia.

The Tiger Lillies en el Circo Volador.

Patrick Miller en el Palacio de los Deportes.

Prismatic Shapes en el Foro Indie Rocks.

Sinego en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Detalles de los eventos musicales en la Ciudad de México

Jueves 15 enero 2026

River Tiber en el Foro Indie Rocks.

Sweat en La Piedad Live.

Viernes 16 enero 2026

El ritmo especial de Leiva deleitará a sus miles de fans en el Auditorio Nacional en donde seguramente tocará éxitos como "Flecha" que tanto gustan a los mexicanos seguidores de este músico español.

Leiva en el Auditorio Nacional.

Terror en Gato Calavera.

Sábado 17 enero 2026

El metal es el protagonista del sábado 17 en la Ciudad de México con el concierto de Avenged Sevenfold que pese a estar considerado para 2025 luego de algunos problemas tuvo que ser reagendado a inicios de este 2026.

Avenged Sevenfold en el Estadio GNP Seguros.

Camila Moreno en Rebel Rebel / El Club del Rock & Roll.

Taller para Niños en el Multiforo Alicia.

Vacíos Cuerpos en El Camino Rojo, Nezahualcóyotl.

Domingo 18 enero 2026

Uno de los grupos legendarios en México, Los Askis regresan este 2026 para poner a cantar y bailar al Auditorio Nacional con sus grandes canciones.

Los Askis en el Auditorio Nacional.

Jueves 22 enero 2026

El jueves 22 estará dominado por las mujeres, con Gloria Trevi presentándose en el Auditorio Nacional mientras Marta Sánchez hace lo propio en La Maraka, sin duda dos grandes exponentes de México y España.

Gloria Trevi en el Auditorio Nacional.

Marta Sánchez en La Maraka.

Viernes 23 de enero

El cantante "Coque" Muñiz sigue teniendo una enorme convocatoria, para muestra basta con ver su presentación pactada para este 23 de enero en el Lunario del Auditorio Nacional en la que interpretará sus grandes éxitos.

Jorge Muñiz en el Lunario Del Auditorio Nacional.

Sábado 24 enero 2026

José Madero quiere demostrar que luego de su enorme éxito con Pxndx él puede tomar el escenario más grande de la capital y deleitar a 65 mil personas con sus canciones en solitario.

José Madero en el Estadio GNP Seguros.

C-Kan en el Pepsi Center WTC.

Martes 27 enero 2026

Una de las máximas representantes nacionales en la actualidad, Silvana Estrada vuelve a la capital con su nuevo disco y el reconocimiento de ser de las pocas que tienen dos Tiny Desk.

Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan.

Miércoles 28 enero 2026

El bolero seguirá llenando las paredes del Teatro Metropolitano con la segunda fecha de Silvana en este emblemático recinto de la CDMX.

La Bruja de Texcoco en el Foro Indie Rocks.

Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan.

Jueves 29 enero 2026

La veracruzana no podía tener solo una fecha en el Teatro Metropólitan y en cuestión de minutos agotó también la del jueves 29 para complacer a la mayor cantidad de fans posibles en su primer parada del año.

Silvana Estrada en el Teatro Metropólitan, Mexico City, Mexico

Viernes 30 enero 2026

Kanye West es la carta fuerte de este día, aunque para los que aman los clásicos mexicanos, La Gusana Ciega estará presentando su nuevo disco en el Auditorio Nacional.

Kanye West en la Monumental Plaza de Toros México, Mexico City, Mexico

La Gusana Ciega en el Auditorio Nacional, Mexico City, Mexico

Sábado 31 enero 2026

El último día de enero es uno de los más cargados de conciertos, desde Ye en su segunda fecha, pasando por Molotov, Yandel e incluso La Mala Rodriguez que viene a conquistar de nueva cuenta la CDMX.

Kanye West en la Monumental Plaza de Toros México, Mexico City, Mexico

Saint Motel en el Auditorio BB, Mexico City, Mexico

Molotov en el Palacio de los Deportes, Mexico City, Mexico

Yandel en el Auditorio Nacional, Mexico City, Mexico

Mala Rodríguez en el Foro Cultural Hilvana, Mexico City, Mexico

La Castañeda en La Maraka, Mexico City, Mexico

Listo, esos son todos los conciertos que podrás disfrutar en la Ciudad de México en enero del 2026; el primer mes del año viene cargado de mucha música con algo para cada gusto, desde el rock hasta el bolero.