Tendrá residencia musical en Las Vegas

Luego de haber emprendido su primer gira en solitario "Stairway to the Sky" el año pasado, Zayn Malik está listo para enfrentarse a otro reto: una residencia musical en Las Vegas, planeada para 2026.

De acuerdo con TMZ, en enero del próximo año, el ex integrante de One Direction ofrecerá siete conciertos en el escenario del Dolby Live, en el Park MGM.

El recinto, con capacidad para cinco mil personas, se convertirá en su base de operaciones del 20 al 31 de enero, y se espera que su repertorio abarque sus cuatro álbumes de estudio, incluyendo su debut, Mind of Mine. También se esperan canciones de Icarus Falls, Nobody Is Listening y Room Under the Stairs.

Durante años, y en especial desde que terminó su historia con One Direction en 2015, Zayn dijo que la ansiedad severa que padecía era el principal obstáculo que le impedía subirse al escenario en solitario de forma prolongada.

Tras superar este miedo, finalmente se aventuró con "Stairway to the Sky", un tour que le dio la confianza necesaria para ahora emprender un nuevo camino en la "Ciudad del Pecado".

"Con esto concluye mi primera gira en solitario por el Reino Unido y Estados Unidos", escribió Zayn en Instagram en febrero pasado. "A cada uno de los fans, a mis amigos y familiares, a todo mi equipo... Gracias por creer en mí, por su paciencia y por el inquebrantable amor y apoyo que me han brindado a lo largo de los años. ¡Lo logramos! Con mucho cariño".