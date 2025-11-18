Vienen a México

Tras romper el récord de asistencia con 300 mil fans en el Zócalo de la CDMX, Los Fabulosos Cadillacs se preparan para un nuevo reto: cuatro conciertos en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más emblemáticos de la capital.

La banda pionera del rock en español volverá a reunir a miles de seguidores mexicanos el 19, 21, 22 y 24 de noviembre de 2025, donde Vicentico, Flavio Cianciarulo, Fernando Ricciardi, Mario Siperman, Daniel Lozano, Sergio Rotman, Astor Cianciarulo y Florián Fernández Capello se adueñarán del escenario del Coloso de Reforma.

¿Cuáles son los horarios y precios de los conciertos?

Los cuatro shows están programados para iniciar a las 8:30 PM. Se recomienda llegar con anticipación para ubicar estacionamiento, acomodarte en tus asientos o comprar bebidas antes de que comience el espectáculo. Aún hay boletos disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas para las cuatro fechas en el Auditorio Nacional. Los precios varían según la zona elegida, desde los $540 hasta los $4,932 MXN.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

Llegar al Auditorio Nacional es bastante fácil. Si vas en auto o taxi, toma en cuenta el tráfico de la zona y la disponibilidad de estacionamiento, ya sea dentro del inmueble o en los hoteles cercanos que ofrecen tarifa preferente con boleto del evento. La ruta más práctica es el Metro, en la Línea 7 (Naranja). Solo debes bajar en la estación "Auditorio": el recinto se encuentra a unos pasos, del lado izquierdo al salir.

¿Qué se espera del setlist?

Aunque Los Fabulosos Cadillacs no han revelado oficialmente el setlist de esta serie de conciertos, es posible tomar como referencia lo que presentaron en su recordado show del Zócalo, donde interpretaron una selección de sus mayores éxitos. Se espera una mezcla de temas que llevarán al público por la nostalgia, la fiesta y la intensidad emocional característica del grupo.