¡Sold out! Concierto de Yuridia en Hidalgo, Texas

EL MAÑANA/Hidalgo, Texas.- La cantante sonorense Yuridia se presentó con rotundo éxito el viernes, 28 de febrero, en Payne Arena de Hidalgo, Texas, donde la entrega fue total de la intérprete hacia su púbico y viceversa, en su parada con la gira "Sin Llorar".

En punto de las 20:30 horas dio inicio este espectacular concierto, en el que por espacio de 120 minutos deleitó a sus seguidores mostrándose mejor que nunca en el escenario intensa, versátil, entregada y con un poderío vocal incomparable.

BIEN ACOMPAÑADA

Yuridia estuvo acompañada de bailarines, coristas y músicos en vivo; al ir avanzando el show se sumaron tuba, bajo sexto y acordeón, y para rematar mariachi, por lo que fue un espectáculo de primer nivel.

Yuridia interpretó temas nuevos y los hits, todos acompañados con un coro monumental que, además, la acompañaba con la luz de sus celulares. Entre la lluvia de éxitos estuvieron "Ahora Entendí", seguida por "Él lo Tiene Todo", "No le Llames Amor", "Como Yo Nadie Te Ha Amado" y "Señora", cover de Rocío Jurado.

Al paso de los minutos llegaron más canciones, como "Ya Es Muy Tarde", "Cobarde", "Te Equivocaste" y "Ya Te Olvidé".

Y le puso el toque bravío con "Alma Enamorada", del fallecido Chalino Sánchez, y "Se Va a Terminar", de Espinosa Paz, así como "Entre besos y copas", de Chayito Valdez.





¡ARRIBA LAS MUJERES!

El público, en su mayoría conformado por mujeres, se deleitó y cantó a todo pulmón temas como "Qué Tal Si Funciona", "Me Haces Tanto Bien" y "Mi Eterno Amor Secreto". Otras melodías fueron "No son horas", "Ángel", " Enamorada y herida", "Maldita primavera", "Querida socia", "No lo beses", "¿Con qué se pega un corazón?", "Amigos no, por favor" , "Felicítalo" y "Qué agonía;" sin duda, una lluvia de verdaderos éxitos y todos cantados al unísono con sus fans y con los que convirtió este show en una noche inolvidable.





DE PRIMER NIVEL

En esta noche, Yuridia tuvo cuatro cambios de vestuarios, se hizo acompañar de seis bailarines y de un grupo de extraordinarios músicos que enmarcaron cada una de sus interpretaciones, sin dejar pasar que contó con un escenario multimedia que aportó una muy vanguardista iluminación al espectáculo.

Yuridia estuvo acompañada de músicos en vivo y ofreció un espectacular concierto en Payne Arena de Hidalgo, Texas.





MUY AGRADECIDA

Yuridia se mostró feliz y complaciente con su público, a quien, en repetidas ocasiones, les agradeció su presencia en el recinto, interactuó con los fans, recibió flores y estuvo plena en el escenario disfrutando su música y su embarazo.