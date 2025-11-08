El público llega al Zócalo para ver el homenaje a Juan Gabriel

A pocas horas de la transmisión del histórico concierto de 1990 de Juan Gabriel en el Zócalo de la Ciudad de México, las primeras imágenes muestran cómo los fanáticos llegan al primer cuadro de la capital portando playeras y fotografías de "El Divo de Juárez".

Este sábado, el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con Netflix, llevará a cabo un evento de entrada libre para quienes quieran revivir la emblemática presentación del cantante en el Palacio de Bellas Artes.

¿Qué ocurrió?

En su momento, este concierto generó controversia por llevar música considerada "popular" o "comercial" a un recinto asociado a la ópera, el ballet y las artes de "élite". El homenaje llega en el marco del reciente interés que despertó la serie documental "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero". La transmisión comenzará a las 20:00 horas e incluirá material inédito, con fragmentos del archivo personal del artista y partes del documental.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Se aprecia a grupos de amigos con playeras coordinadas, estampas y figuras de "San Juan Gabriel". También se observan puestos con stickers, personas buscando sombra bajo gorras y sombrillas, y un escenario ya iluminado con el nombre del artista, tanto en la pantalla principal como en la parte superior de la estructura.