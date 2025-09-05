Familias disfrutan del concierto de Imagine Dragons a pesar de la lluvia

El Estadio GNP, al oriente de la Ciudad de México, recibe a Imagine Dragons este viernes como parte de su Loom World Tour 2025.

A la salida del metro Ciudad Deportiva, algunos fanáticos compraban impermeables por precaución ante el impredecible clima, mientras otros recorrían los puestos de recuerdos del concierto.

La lluvia llegó una hora y media antes del inicio del evento, obligando a varios asistentes a buscar refugio y a los vendedores a apresurarse para ofrecer sus productos.

Entre quienes esperaban, Oscar llegó con sus hijos Mateo y José María. Buscaban una playera oficial cuando tuvieron que resguardarse de la lluvia, pero comentaron que la banda estadounidense les gusta desde hace tiempo. "Se los mostré para que descubran su propio gusto musical", dijo Oscar.

Sus hijos, aunque más tímidos, mencionaron que conocieron a Imagine Dragons gracias a él y a las redes sociales, mostrando que las nuevas generaciones también siguen a la banda.

Dentro del estadio, los fanáticos esperaban cantar canciones como "Believer", "Bones", "Thunder" o "Demons", mientras la lluvia iba y venía sobre la ciudad.

A pesar del clima, el concierto continuó sin interrupciones, con la banda interpretando sus éxitos ante el público capitalino.