Majo Aguilar llevará su música al Zócalo de CDMX con concierto gratuito

Majo Aguilar llevará su música al corazón de la Ciudad de México con un concierto gratuito en el Zócalo, una experiencia única para sus fanáticos. Aquí te contamos todos los detalles.

La artista, cuyo nombre real es María José Aguilar Carrillo, compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales, ya que participará como embajadora del Segundo Congreso Mundial del Mariachi.

"Les tengo una noticia hermosa: del 5 al 9 de noviembre se llevará a cabo el Segundo Congreso Mundial del Mariachi en la Ciudad de México. Habrá muchísimas actividades y pueden encontrar los boletos en Boletia y Ticketmaster para todas las actividades que incluyen nuestro mariachi, patrimonio cultural de la humanidad", comentó la cantante en TiKTok.

¿Cuándo será el concierto de Majo Aguilar?

El concierto gratuito de Majo Aguilar será el domingo 9 de noviembre en la Plaza de la Constitución a las 17:30 horas. "Los espero con toda la emoción del mundo para que gocemos y cantemos... ¡Estoy muy feliz!", invitó la artista.

Eventos del Segundo Congreso Mundial del Mariachi

El evento se realizará del 5 al 9 de noviembre con presentaciones de mariachis de todo el país, algunas con boletos y otras con entrada libre:

5 de noviembre: La inauguración contará con Mariachi Ángeles de Calimaya, Mariachi Continental, Mariachi Herencia de México y Mariachi Escuela Ollin Yoliztli. Entrada gratuita; el lugar aún se desconoce. Ese mismo día, en Alameda Sur, se realizará la primera verbena popular con Mariachi Nuestro México, Nuestro Mariachi de Enrique Cruz y Mariachi Escuela Ollin Yoliztli a las 19:00 horas, entrada libre.

6 de noviembre: Primer magno concierto con Mariachi 2000 de Cutberto Pérez, Mariachi Arce de México y Mariachi Lira de Oro a las 19:00 horas en Grand Forum; boletos disponibles en Boletia. Segunda verbena popular en Alameda Sur con Mariachi Gallos de México, Mariachi Potros de México y Mariachi Camperos, a las 19:00 horas, entrada gratuita.

7 de noviembre: Segundo magno concierto con Mariachi Sonidos de América, Mariachi Mexicana Hermosa y Emperadores de México a las 19:00 horas en Parque Aztlán, entrada libre. Al mismo tiempo, tercera verbena popular con Mariachi Caballeros de México, Mariachi Fiesta de México y Mariachi Reinas de Garibaldi a las 19:00 horas en Alameda Sur.

8 de noviembre: Magno concierto en el Teatro de la Ciudad con Mariachi América de Jesús Rodríguez de Híjar, Mariachi Juvenil Tecalitlán, Mariachi Universidad Veracruzana y la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, a las 19:00 horas; boletos en venta. Cuarta verbena popular en Alameda Sur con Mariachi Perla Jalisciense y Mariachi Rey de América a las 19:00 horas, entrada gratuita.