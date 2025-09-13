Nicky Jam actuará gratis en fiestas patrias de la GAM

El cantante de reggaetón Nicky Jam será parte de la celebración de las fiestas patrias en México este 15 de septiembre con un concierto totalmente gratis en la alcaldía Gustavo A Madero.

Los asistentes al Grito de Independencia en esta demarcación podrán disfrutar de un show lleno de energía y buen ambiente, acompañado con los temas más populares del músico.

"Vamos a perrear, vamos a bailar, vamos a pasarla increíble", expresó el cantante mediante un video en las redes sociales de la alcaldía.

Será a partir de las 18:00 horas, cuando la GAM dará comienzo con las presentaciones musicales en conmemoración del Día de la Independencia en la explanada de la alcaldía.

Por lo que, si vives en esta demarcación o no, pero piensas acudir a para festejar, la sugerencia es que planees tus traslados y anticipes tu llegada al lugar.

Para continuar con la fiesta mexicana, Remmy Valenzuela se subirá al escenario a interpretar todos sus éxitos de música regional junto al público presente en la explanada.

Otros artistas confirmados para los festejos en alcaldía son: Kartel del Mambo, May González y El Gran Combo, quienes encenderán el ambiente con sus temas más reconocidos.

Estos artistas se presentarán en el Deportivo Carmen Serdán, en el barrio de Cuautepec, a partir de las 18:00 h.

El evento contará con un cierre de fuegos artificiales, y no tendrá costo de admisión.

Por los festejos patrios, la GAM anunció el cierre parcial de algunas vialidades dentro de la alcaldía desde el 14 de septiembre a las 23:00 horas, regresando a la normalidad al terminar los festejos patrios.