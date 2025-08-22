El Malilla llevará su reggaetón al Palacio de los Deportes en un concierto histórico

Fernando Hernández Flores , mejor conocido como El Malilla , está por lograr uno de los mayores hitos en su carrera: convertirse en el primer artista de reggaetón en presentarse en el Palacio de los Deportes y posiblemente llenarlo .

Pese a este momento extraordinario, el reggaetonero no ha perdido su esencia de barrio, una de sus cualidades más valoradas por sus seguidores. Así lo recordó durante una reunión con medios para anunciar su próximo concierto y el lanzamiento de su nuevo material discográfico, Tu maliante bebé:

"Considero que el que es, es, y el que no es, no es, no voy por la vida diciendo que soy humilde, considero que todos, todos, merecemos respeto y todos somos personas dignas de él, al final del día todos vamos para el mismo hoyo", aseguró el cantante.

"Mínimo quiero que la gente se lleve esa impresión y ese sabor de boca, que diga, 'qué chido que este güey sea una persona con nosotros', sigo viviendo en mi barrio y me encanta, sigo viendo a mis vecinos, sigo yendo a las retas, sigo haciendo mis cosas porque soy una persona", añadió.

El Malilla recordó cómo ha cambiado su situación y el género musical donde encontró la forma de expresarse, ser criticado con dureza y aún así celebrar diez años en la escena mexicana e internacional:

"Hoy en día siento que el proyecto del Malilla es muy abrazable, lo quieren mucho, lo respetan mucho, pero cuando yo comencé hace 10 años y claramente fue muy denigrado fui el patito feo, fui cuestionado de ¿por qué estás haciendo reggaeton si nadie está haciendo reggaeton?, fui el güey de chaca, fui el güey de barrio, claro que así comenzó, ha pasado el tiempo y para bien", dijo.

Sobre la lírica de sus canciones, reconoció que no siempre buscan un momento de reflexión, pero que su estilo de vida y su persona transmiten un mensaje positivo:

"Llega un momento de la vida donde me pongo a reflexionar y digo, ok, quizás mis letras no sean tan profundas y no sean para un momento de reflexión en la vida, pero mi estilo de vida y mi persona sí lo es", compartió.

Aunque no adelantó qué invitados estarán presentes en el concierto, parte de su gira Tu maliante bebé, el próximo 13 de febrero de 2026, sí adelantó que serán muchos:

"Me llena de todo corazón porque demostraremos el nivel de artista que somos, tanto en la tarima como en el estudio y acerca de los invitados me gustaría mantenerlos en secreto, pero si va a ir mucha gente, mucha gente, soy el amigo de todos, entonces va a ir mucha gente".

Finalmente, destacó la importancia de presentarse en el Palacio de los Deportes y el papel del reggaetón en México:

"Considero que es una caja de Pandora el anunciar el Palacio de los Deportes ya que somos el primer artista de reggaeton, y espero que no seamos los últimos, en hacer esto, el reggaeton es mi género y es mi cultura, vengo del Estado de México y ver cuánto y cómo hemos crecido es muy satisfactorio", mencionó.

El Malilla destacó que aunque aún persisten prejuicios hacia ciertos géneros musicales, estos se han reducido, y el reggaetón es un ejemplo de ello: "...esperamos que no seamos los últimos ni los únicos cabro... esperemos que próximamente el día de mañana sean más artistas haciendo esto", recordó.