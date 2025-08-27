Pepe y Ángela Aguilar cantará en el Grito en Guadalajara

Pepe Aguilar y sus hijos Ángela y Leonardo serán los encargados de amenizar la celebración del DIa del Grito de Independencia en Guadalajara, con un concierto donde no podrán faltar los clásicos mexicanos.

El evento gratuito se llevará a cabo el próximo lunes 15 de septiembre, pero a diferencia de otros años, ahora tendrá lugar en Paseo Alcalde, en el Centro de la Ciudad y no en Plaza Liberación, debido a las obras de cara al Mundial, anunció el Gobernador Pablo Lemus.

En 2022, Pepe Aguilar también fue el encargado del show principal por el Dia de la Independencia, en Plaza Liberación, donde tuvo como invitada a Angela, la menor de sus hijos, con quien cantó "Tu Sangre En Mi Cuerpo".

A la celebración acudieron alrededor de 75 mil personas, según datos proporcionados en ese entonces por autoridades de Jalisco.