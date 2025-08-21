Regresa a México

Nigga confirmó que regresará a la Ciudad de México para dar un concierto, en el que promete reencontrarse con sus fans. Por primera vez, el cantante vuelve a la Arena CDMX bajo su nombre artístico original.

El anuncio sorprendió a sus seguidores, luego de 18 años de ausencia y de los conflictos con su mánager que lo alejaron del país, durante un largo tiempo.

La presentación de Nigga en la Arena Ciudad de México se llevará a cabo el próximo sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas. El llamado "rey del romantic style" interpretará los éxitos que marcaron a toda una generación.

ESTÁ DE VUELTA

El cantante, de 44 años, comenzó su carrera en los 2000 bajo el apodo de "Nigga". Sin embargo, en 2008 adoptó el nombre artístico "Flex" para poder ingresar al mercado estadounidense, ya que el anterior hacía referencia a un término considerado ofensivo.

Además, en 2007 enfrentó problemas con su disquera en México, lo que provocó que bloquearan y retiraran su música del país. Buscó oportunidades en otros mercados y continuó su carrera de manera independiente.

Bajo el nombre de "Flex" lanzó cinco álbumes: "Vives en mí" (2012), "Seduction" (2015), "Delirio" (2021) y "Sonido inmortal" (2024).

Ahora, Nigga regresa con su gira "Tu romántico favorito tour", donde planea reencontrarse con fans que crecieron canciones como "Sin tu amor", "Luna" o "Por ti baby". En esta presentación contará con la participación especial de Makano.