Renuevan sus alas

Con toda la vitalidad y desfachatez que la caracteriza, Kenny Avilés celebrará 45 años de carrera con un concierto de gala en el Foro Puebla, el próximo 1 de noviembre.

La líder del grupo Kenny y Los Eléctricos llegará con un nuevo disco, titulado “Con nuevas alas”, y la convicción de que ella es la reina y diosa del rock mexicano por el simple hecho de haber sido la primera en llegar a los reflectores de este género musical.

“Yo soy la más vieja de México, y se chingan. Yo tengo ese trono, aunque se enojen”, dijo la vocalista en conferencia de prensa. “Alejandra (Guzmán), al ser mi hija, es la princesa, y no podrá ser la reina hasta que yo me muera”, agregó.

Contexto general

El show del próximo 1 de noviembre, adelantó Kenny, “será un festejo en el que, por primera vez, habrá metales y sección de cuerdas, bajo la dirección del pianista Adrián, porque yo no sé leer partituras, yo sólo sé cantar”.

Avilés especificó que los 45 años de carrera corresponden al tiempo desde su arribo a México, ya que en Estados Unidos comenzó cinco años antes con un grupo de mujeres, bajo la batuta del músico y rockero Ricardo Ochoa (Peace and Love y Náhuatl).

Los temas “Perdóname” y “I Adore You” ya están disponibles en las plataformas digitales, y son dos adelantos de este disco con el que Kenny cambia de alas y se renueva para seguir volando en el rock mexicano.