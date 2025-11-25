J Balvin Confirma concierto en CDMX

El cantante de reguetón J Balvin confirmó que volverá a la Ciudad de México (CDMX) en 2026, después de su exitoso show en el Flow Fest, donde sorprendió a miles de fanáticos y celebró al reggaetón mexa interpretando éxitos como "Loco contigo", "Con Altura" y "Blanco", entre otros.

¿Cuándo será el concierto en CDMX?

A través de redes sociales, por fin se dieron a conocer los detalles de su gira, en la que el reguetonero visitará al menos dos estados de la República Mexicana: Guadalajara el 17 de mayo y Monterrey el 20 de mayo.

De acuerdo con el cartel oficial, el concierto de J Balvin en CDMX se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el 14 de mayo de 2026. El intérprete colombiano promete sorprender al público tras retirarse temporalmente de la música en 2022.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

La preventas Banamex para el concierto en CDMX será el jueves 27 de noviembre a las 11:00 de la mañana, mientras que la venta general se realizará el viernes 28 de noviembre en punto de las 11:00 horas, tanto en taquillas como a través de Ticketmaster.