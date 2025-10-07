Se acerca ´Importante Tour´

El cantante Miguel Bosé regresa a los escenarios con su esperado Importante US Tour 2025 y llegará este próximo sábado 18 de octubre al escenario del Payne Arena de Hidalgo, Texas, sus fans están ansiosos de esta presentación que será un deleite para el público de ambos lados de la frontera.

Aún hay boletos disponibles para poder presenciar el vivo con concierto de este ícono del pop español que con esta gira también hará paradas en Rosemont, Illinois; Irving y Houston, Texas; y San Diego e Inglewood, California, donde terminará el 8 de noviembre, pero Hidalgo, Texas no fue la espepción y también estará aquí el 18 de octubre.

GRAN EXPERIENCIA

El cantante español esta listo para hacer vivir a sus fans la experiencia de una noche inolvidable, llena de magia, pasión y los éxitos ya son temas de dominio público como "Amante Bandido", "Morena Mía", "Te Amaré", ¡y más!

Tras lidiar por varios años con problemas de la voz que lo mantuvieron alejado de los escenarios, Miguel Bosé ha renacido, ahora con total madurez, muestra que es un guerrero y va por más, pues su publico lo espera con ansias, el 10 de octubre en San Antonio , Texas, El 17 de octubre en El Paso y el 18 de octubre en Payne Arena de Hidalgo, Texas, así que para las fans de Reynosa y El Valle de Texas es la mejor oportunidad para verlo regresar como los grandes.

NIVEL MUNDIAL

Con más de 30 millones de álbumes vendidos a lo largo de cinco décadas de trayectoria, Miguel Bosé es uno de los artistas de pop latino más reconocidos a nivel mundial. En las listas de Billboard, ha colocado éxitos como "Nena", "Morena mía" y "Como un lobo" en Hot Latin Songs y Latin Airplay, y múltiples discos en el top 10 de Top Latin Albums, entre ellos Papito, Cardio y Papitwo.