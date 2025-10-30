Regresa a México

Se escuchan los primeros acordes de su violín y David Garrett aparece sorpresivamente entre el público que, de inmediato, toma su celular para registrar cada instante; de repente él se detiene, posa para la "selfie" y sube al escenario.

Mientras artistas como Adele, Enrique Bunbury y Steven Wilson pueden detener un concierto para que los fans dejen de usar el celular y vivan la experiencia, el violinista alemán no tiene problema. "Aquí es mi opinión. Es la mejor promoción. Es un signo de amor. Por supuesto, al principio crees que hace un poco más difícil para el público experimentar lo que sucede en el escenario, pero las generaciones crecen de manera diferente. Experimentan la vida y un concierto de una manera muy diferente".

David Garrett considera que, para el público, es muy importante capturar lo que vive digitalmente, y él respeta ese criterio. "Es su momento. Para ser honesto, a mí también me ayuda la carrera. Más gente disfruta al hacer videos porque los postean aquí y allí", dice en entrevista el intérprete.

Si hace 40 años alguien tocaba un maravilloso concierto, dice el músico alemán, sólo lo sabían quienes se encontraban ahí. "Hoy en día tocas un concierto maravilloso y todo el mundo puede ver algo de ello. Por otro lado, si no tocas tan bien, todo el mundo también puede verlo. Así que más te vale tocar bien".

Aun cuando se utiliza en otras áreas de la música, como la composición de canciones, el músico de 43 años confía más en el poder de la sensibilidad humana. "Todavía creo que la conexión humana gana todo. La gente viene al show para ver a un ser humano crear algo, todavía busca la conexión con una persona que encuentra interesante o simpática, cool o que le gusta lo que hace. No compras un boleto para la música, compras un boleto para una persona presentando música. Para la experiencia. Así que no me preocupo".

Sobre si contempla su uso, el violinista afirma que no lo descarta, pero tampoco lleva prisa. "No estaré contra ello, pero hasta este punto siento que sé exactamente en mi cerebro cómo quiero que suene algo. Y también me gusta experimentar en el estudio".

¿Qué canciones interpretará en su concierto?

Entre las melodías que trajo para su violín están las interpretadas, lo mismo por Taylor Swift que por Ed Sheeran, pasando por Luis Fonsi con "Despacito". "Para mí también incluir algo en latín es parte de mi carrera. Por supuesto, tomé una canción que era bastante obvia. Pero a la vez es algo que todavía tienes que hacer sonar violinísticamente".

Si bien es un repertorio de música popular, David Garrett recuerda que muchas de estas canciones tienen bases clásicas, como su origen. Pero la idea, aclara Garrett, fue agregar toques contemporáneos para atraer a público de todas las edades al concierto que ofrecerá en la Ciudad de México. "Se trata simplemente disfrutar. Eso es todo lo que me importa, el objetivo es crear un ambiente libre, espiritual, amigable, apasionante, tanto para los jóvenes, como para adultos.