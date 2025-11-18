Alex Fernández pospone concierto que ofrecería en Uruapan

Alex Fernández postergará el concierto que ofrecería en Uruapan, Michoacán, el viernes 28 de noviembre, por respeto a la memoria de Carlos Manzo, alcalde del municipio asesinado hace 18 días. En el comunicado por medio del que informó su decisión, el joven cantante hace un llamado a la paz.

Como parte de su "Voz de mi sangre Tour", Alex había pactado una fecha para presentarse en el Salón "Los Telares", ubicado en el municipio de Uruapan, en donde Manzo gobernó un año dos meses, hasta el día de su asesinato, el pasado primero de noviembre, durante la celebración pública del Día de Muertos.

A raíz de su muerte, han sido miles de personas que han protestado en marchas, y manifestándose en redes, pidiendo justicia para su viuda, Grecia Quiroz, y los dos hijos que compartía con Manzo, quien se dio a conocer por alzar la voz frente a la ola de violencia que sufre su estado, pidiendo ayuda a los gobiernos estatal y federal.

Ahora, Alex se suma a la causa y muestra tristeza por la muerte del dirigente político, a través de un comunicado en que, además, informa a sus fans uruapenses que reagendará el concierto que ofrecería el 28 de noviembre. "Derivado a los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Uruapan, y ante el clima de violencia que hoy se vive en Michoacán, hemos decidido reprogramar el concierto en el Salón 'Los Telares'", escribió.

El cantante de ranchero aprovechó para hacer un exhorto; reflexionar acerca de la situación que atraviesa nuestro país. "Hoy más que nunca queremos acompañar con respeto y empatía a la comunidad y brindar un espacio para la calma y la reflexión; México está de luto, nos volveremos a ver muy pronto para cantar, abrazarnos con la música y unir fuerzas desde lo que más nos une: el amor y el respeto por nuestra gente".

Y si bien, el hijo de "el Potrillo" aclaró que se trata de una reprogramación y no de una cancelación, no dio a conocer la fecha específica en que se reagendará el concierto, lo que sí compartió fue el link en donde, aquellas personas que ya tenían un boleto, pueden solicitar el reembolso del dinero que pagaron, si así lo desean.