Chris Martin, J Balvin y Doja Cat se presentarán en Copa Mundial de Clubes FIFA

Varias superestrellas de la música contemporánea, como J Balvin, Doja Cat y Tems, se reunirán para el primer espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, organizado por Chris Martin, vocalista y líder de Coldplay.

Estos artistas se presentarán en el escenario durante el show intermedio para apoyar al Fondo de Educación Ciudadano Global de la FIFA, iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para brindar acceso a educación de calidad y fútbol a niños de todo el mundo, según se explicó este lunes en un comunicado de prensa.

De acuerdo con el portal Variety, por cada entrada vendida para la Copa Mundial de la FIFA 2025, se donará un dólar de los partidos en Estados Unidos este verano al Fondo de Educación Ciudadano Global de la FIFA.

J Balvin lleva apoyando a Global Citizen durante mucho tiempo, y esta será su cuarta colaboración con la organización sin fines de lucro, tras haber actuado en eventos especiales durante la pandemia de Covid-19, como One World: Together At Home, Global Goal: Unite For Our Future y Vax Live.

De igual forma, Doja Cat encabezó el cartel del Festival Global Citizen 2024 en Central Park, así como del Global Citizen LIVE frente a la Torre Eiffel de París en 2021. Por su parte, Tems actuó en el escenario del Festival Global Citizen: Accra, Ghana, en 2022.

Como continuación de su larga trayectoria como curador internacional del Festival Global Citizen, Chris Martin colaboró con la organización como productor de este primer espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.