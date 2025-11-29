Reik y Gabito, una química que rebasa géneros

"Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas", canta Gabito Ballesteros mientras se confiesa fan de Reik desde pequeño, algo que sorprende a los integrantes del grupo.

El intérprete de corridos tumbados no sólo se sabe sus canciones, también es su seguidor. Esta mezcla que parecería extraña entre la balada y lo bélico se da por el nuevo disco de Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez, TQ+, en el que incluyen "Viernes", una colaboración entre ambos que acaban de estrenar.

"Nosotros, la verdad, es que aparte de no discriminar géneros, buscamos unirnos más que separarnos. También somos fans de Gabito y de lo que hace, y tenemos que saber cómo irnos moviendo en nuestra carrera desde un punto de vista como fans de otros artistas y desde un punto de vista de negocio. La gente ya sabe que a nosotros nos gusta estar explorando y divirtiéndonos en diferentes géneros", dice Chuy, quien junto a sus compañeros han experimentado con el regional mexicano, el urbano y hasta el k-pop, sin perder el estilo que los caracteriza desde 2003.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La química entre Reik y Gabito Ballesteros, que lidera el movimiento tumbado, es notable, incluso él pregunta deseoso por los siguientes conciertos de la banda para mover su agenda y acompañarlos. "Qué bueno que vayan a hacer esta gira por cualquier lado; nos acomodamos para llegarle, nos echamos la de ´Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas... (´Yo quisiera´)", dice Gabito emocionado.

Para corresponder a esta invitación del grupo, el intérprete de "El boss" compone una canción que lo vuelva a unir a Reik. "Ya se la estamos preparando. Estoy armando algo, pero llévala con calma, quieres todo en el asador ya", bromea Gabito, quien ve en la colaboración con el grupo la oportunidad de llegar a otros públicos.

¿Qué significa esta colaboración para Reik?

Todavía con la adrenalina y la emoción de haber compartido escenario con Natanael Cano en el reciente Flow Fest, el cantante está dispuesto a aprovechar la buena respuesta que ha tenido. "Me siento orgulloso de estar representando juntos a México, de seguir llevándolo en alto y pues ahora de la mano de ellos (Reik) me están abriendo la puerta a un nuevo estilo de música para mí, porque la gente no está acostumbrada a escucharme tanto en ese género".

Con 22 años de carrera, Reik no pierde de vista que colaborar con gente "nueva", como lo es Gabito, de 26 años, es una oportunidad que no pueden dejar pasar. Los tres miembros de la agrupación aseguran que no buscan verse como los "salvadores" de la generación naciente, más bien obtienen conocimientos de cómo se mueve la industria en la actualidad, lo que les permite seguir vigentes.

"De pronto ver tan claro cómo trabaja un artista, un productor o un compositor que lleva dos o tres años en esto, pero que tiene un chingo de onda y arte para nosotros también es un chorro de alimento, es más bien una cosa mutuamente beneficiosa", explica Julio.

Jesús Navarro, coautor de canciones del grupo como "Yo quisiera" y "Me niego" reconoce que después de tantos años es fácil caer en la zona de confort. "Es fácil confiar en la seguridad de lo que haces y lo que tienes de tu catálogo. Pero es bien interesante la oportunidad de trabajar con artistas nuevos porque ellos traen otro chip y empezaron con un montón de reglas que son distintas a las que eran cuando nosotros empezamos", comenta Chuy.