Fallece Chuck Mangione, leyenda del jazz a los 84 años

El músico de jazz Chuck Mangione, cuya melodía "Feels So Good" se convirtió en uno de los éxitos instrumentales más recordados de los años 70, murió el martes a los 84 años mientras dormía en su casa en Rochester, Nueva York.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que destacaron no solo su carrera musical, sino también su conexión con el público.

"El romance de Chuck con la música se ha caracterizado por su energía desbordante, su entusiasmo constante y la alegría pura que irradiaba desde el escenario.

"Su aprecio por sus leales fans de todo el mundo era genuino, como lo demostraba la frecuencia con la que se sentaba al borde del escenario después de un concierto durante el tiempo que fuera necesario para firmar autógrafos a quienes se quedaban a conocerlo a él y a su banda", se lee en el texto emitido por USA Today.

Mangione alcanzó fama mundial en 1978 gracias a "Feels So Good", una melodía instrumental suave y alegre que se convirtió en uno de los grandes éxitos pop-jazz de todos los tiempos. Alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo durante semanas en lo más alto de las listas de música contemporánea para adultos.

Nacido el 29 de noviembre de 1940 en Rochester, Chuck creció en un hogar donde el jazz era parte del día a día. A los ocho años comenzó a estudiar música y, aunque su primer instrumento fue el piano, la película Música en el Alma despertó en él una pasión definitiva por los instrumentos de viento.

Formó su primera banda, The Jazz Brothers, con su hermano Gap aún en la adolescencia. Se graduó de la Escuela de Música Eastman en 1963, y más adelante volvió allí como docente y director del ensamble de jazz.

Su talento lo llevó a tocar junto a Art Blakey en los Jazz Messengers, compartiendo formación con futuras leyendas como Chick Corea y Keith Garrett. El ingreso a ese grupo se dio gracias a una recomendación de su ídolo Dizzy Gillespie, quien lo conocía de sus días como joven promesa en Rochester.

Su carrera solista comenzó a consolidarse en los años 70. En 1970 grabó Friends & Love en vivo en el Teatro Eastman, un proyecto innovador que le valió una nominación al Globo de Oro, según el medio internacional Variety.

Su primer gran éxito en las listas fue "Hill Where the Lord Hides", y en 1975 firmó con A&M Records, sello con el que lanzó Chase the Clouds Away, cuya canción principal fue utilizada en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.

Su vínculo con el deporte olímpico continuó con "Give It All You Got", himno oficial de los Juegos de Invierno de Lake Placid 1980.

A lo largo de su carrera, Mangione grabó más de 30 álbumes y ganó dos premios Grammy: el primero por "Bellavia" en 1976, y el segundo por la banda sonora de Children of Sanchez en 1978, que también fue nominada al Globo de Oro.

A pesar de su éxito en el mundo de la música, Mangione se convirtió en un ícono cultural inesperado gracias a la televisión. Durante varios años apareció en la serie animada King of the Hill, interpretándose a sí mismo.