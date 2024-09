Concierto de CD9 en Monterrey, todo un éxito

MONTERREY, NL.- Si algo marcó la última "party" de CD9 en Monterrey fueron los ensordecedores alaridos de "las coders" regias que lanzaron a sus ídolos en una apasionada despedida que dejó como saldo 10 mil 500 gargantas lastimadas por tanto cantar y gritar.

La boyband que pisó por vez primera la Arena Monterrey en 2015, y que al distanciarse en 2021 no tuvo una gira del adiós, cumplió su asignatura pendiente de traer The Last Party Tour, que registró sold out la noche del sábado en tierras regias.

Los apabullantes gritos que retumbaron en el recinto fueron una constante en el concierto iniciado a las 21:26 horas, donde Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro, Freddy Leyva y Bryan Mouque expresaron en varias ocasiones que extrañaban a su público.

Las chicas, que incluso acamparon en el exterior de la Arena para alcanzar boletos y atestiguar este reencuentro con los cantantes, fueron las más felices en esta acalorada velada. Las fans sabían que era el momento de entregarlo todo, y lo dieron.

"¡Monterrey!, este lugar está enorme, somos muchos hoy, yo creo deberíamos de sentarnos. Si hay algunos por ahí que no nos conocen todavía, me presento: soy Freddy", dijo el cantante.

"Hola, muy buenas noches, Monterrey, yo soy Alan; hola a todos, yo soy Jos, ya me conocen", siguieron sus compañeros.

Y así cada uno de los cinco se presentó después de interpretar la primera tercia de canciones conformada por "Lo Que Yo Te Di", "Déjà Vu" y "Placer Culposo".

A petición de los cantantes, la audiencia hizo una ola de efusividad, momento qué emocionó al quinteto.

"I love you Monterrey", expresó Jos para luego interpretar junto a sus compañeros "Get Dumb", tema con el que tuvieron el segundo cambio de vestuario en su prendido show con el que provocaron una explosión de emociones entre el público.

CD9, que saltó a la escena musical en 2013, aceleró corazones con temas prendidos, bailables, pero también románticos como "Shakespeare y Serenatas", "Aprenderé a Vivir" y "Dime", baladas que interpretaron sentados al centro del escenario y con las que volvieron a enamorar a sus incondicionales seguidoras.

Luego de una breve pausa, y mientras su banda tocaba, la agrupación juvenil regresó con otro cambio de vestuario para seguir con "Ven Dime Que No", mientras que uno de los cantantes, Freddy, se acercó al público y fue cargado en los hombros por un elemento de seguridad.

"Mucha ropa, mucha ropa", fue el grito masivo de "las coders", como le llama el grupo a sus fans, y el cual sonrojó a los integrantes del quinteto, que salió de la situación diciendo que "se sentía mucho calor en Monterrey".

Y es que el reencuentro de CD9 con las regias creó una noche muy hot, en la que hubo hasta perreo con temas como "Modo Avión" y "Un Beso".