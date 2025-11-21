sin pleitos ella y Nodal

Cazzu niega el trascendido que señala que Christian Nodal habría perdido la custodia de Inti. La argentina afirma que no han iniciado ningún proceso legal, relacionado a la modalidad en que la pequeña cohabitará o convivirá con su padre.

La cantante está de nuevo en México, en esta ocasión debido al premio que recibirá por parte de la revista "GQ", que la ha reconocido como figura del año, motivo por el que, varios medios de comunicación se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

¿Qué rumores rodean a Cazzu y Nodal?

A su arribo, el "chacaleo" no se hizo esperar; la prensa la cuestionó respecto a la más reciente especulación que rodea su nombre y el de su expareja y padre de su hija, pues, desde horas atrás, circulaba la noticia de que, supuestamente, había obtenido la custodia total de su unigénita, en esta ocasión, no la acompañó a su visita a México.

Inmediatamente, Cazzu negó esa aseveración y explicó que ni ella ni Nodal están peleando la custodia completa de la menor y que, de que así fuera, la dilación de un proceso como ese, llevaría tanto tiempo, que sería imposible que, en este momento, pudieran contar con alguna resolución o veredicto.

"No, no. Esas cosas son muy difíciles, o sea que me imagino que deben ser procesos largos. La verdad que no se ha iniciado ningún proceso, de ese tema, lo que tienen que saber, lo saben", expresó a los medios.

¿Cuál es la situación actual entre Cazzu y Nodal?

Además, la argentina indicó que, hasta el momento, no hay "nada nuevo" que contar acerca de la relación entre Cazzu y su padre, pues el músico no ha tratado de acercarse a la menor recientemente.

Lo último que supimos fue que, durante la estancia de Cazzu en México, debido a los conciertos que ofreció, en octubre pasado, los abogados de Nodal buscaron a la asesora legal de la cantante, en búsqueda de un permiso para que el músico pudiera convivir con la menor, lo que no terminó ocurriendo.

Esto -como lo explicó la propia Cazzu- sucedió debido a que el cantante de regional contrató una nueva firma de abogados, sin notificarle del cambio que había realizado antes, motivo que, cuando recibió el correo con la petición, no tenía la certeza de la fiabilidad del documento.