Levanta la "copa" Carlo Lafontine

Ciudad de México.- El karma le cayó a Carlo Lafontine porque primero él fue infiel y después pagó las consecuencias cuando la chica en cuestión le puso los cuernos.

SENCILLO

El cantautor promueve su sencillo "De Copa en Copa", donde hace referencia a la infidelidad del hombre, pero ya prepara la respuesta y en enero está listo para lanzar "Mil Años Más" donde ahora él será el engañado.

Tras debutar en la música desde la trinchera del rock, Carlo decidió dar un giro a su carrera y ahora le canta al regional mexicano.

"Hace cinco años yo cantaba rock pop y hace dos y medio participé en el programa de televisión (en EU) Tengo Talento, Mucho Talento y saliendo del reality me enfoqué en el regional mexicano", contó el originario de Ensenada, Baja California.

Su primer sencillo fue "Volver Volver", cover de Vicente Fernández; luego, como segundo track, lanzó "De Copa en Copa", tema de su autoría.

Los siguientes sencillos, adelantó, serán inéditos de su puño y letra.

"Yo de niño, desde los 8 años, cantaba ranchero y banda. Ahora quise dedicarme a cantar este género por la tendencia de innovar y que es lo que a la gente le encanta. El regional mexicano es muy escuchado en México y Estados Unidos, tengo que irme a donde me vaya mejor en esto de la música", explicó.

Gracias a las bases que adquirió de pequeño en cuanto a la interpretación del género, el cantante aseguró que no le fue difícil adoptarlo en lo profesional.

Lo que Carlo pretende es fusionar varios géneros, aunque el de base será el regional mexicano, por ejemplo, "De Copa en Copa" mezcla banda y sierreño con una pizca de reguetón.

Además, aseguró que le gusta componer sobre temas y vivencias personales.

Después de contar una historia de infidelidad del hombre en "De Copa en Copa", en enero lanzará "Mil Años Más", que habla de lo contrario: es la mujer quien engaña.

"El karma existe y se te regresa", comentó al señalar que el infiel tarde o temprano recibirá una "cucharada de su propio chocolate".

Carlo es un artista con bandera de independiente, pues no cuenta con el apoyo de ninguna disquera.

"Ha sido un camino que no ha sido tan difícil. Dios me ha mandado a personas en el momento indicado en esta carrera que me han ayudado bastante. Estoy en un punto de decir: ´Que fluya, Dios dirá. Si él quiere que yo sea famoso, me lo va a poner en algún momento´. En este momento me manda herramientas y personas que me ayudan y lo estoy aprovechando para ir creciendo", compartió.

Aunque es originario de Ensenada, hace un par de años cambió su residencia a Riverside, California, y desde allá impulsa su naciente carrera en el regional mexicano.

"Cuando me fui a Estados Unidos, mis redes sociales y vida artística cambió, le dio un plus, un poco de credibilidad a mi proyecto", aseguró.