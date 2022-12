Caos en el Estadio Azteca por fraude en boletos de Bad Bunny

En el ingreso de Tlalpan, por Puerta 1, al menos 500 personas han sido regresadas porque su boleto no pasa, fue duplicado, se los quitaron o "no existe".

"Es una vergüenza lo que está sucediendo con Ticketmaster, vengo desde Isla Mujeres y me quitaron el boleto, me dicen que no pasa y que no es su problema, que vaya a taquilla y que allí me resuelven y no hacen nada", dijo Valeria Carrillo.

"Ya nos dijeron que esto es una mafia, y es cierto. Mi hermano entró, se lo quitaron, y le dijeron que se fuera. Se lo van a dar a un revendedor y él lo vende", gritó Cuauhtémoc Martínez Perez.

En las dos taquillas del Coloso de Santa Úrsula, solo hay dos ventanillas abiertas, lo cual es insuficiente para dar atención a toda la gente que ha sido defraudada o engañada.

Entre las 15:00 horas y las 17:00 entraron los de zona de Playa, que es el acceso más costoso, y apenas a las 17:20 abrieron para la zona general y gradas. Quienes sí pueden entrar, celebran su acceso; a quienes les dicen que no, gritan o lloran.

Más de 300 elementos de policía están resguardando la zona, además de la seguridad privada y la propia del recinto.