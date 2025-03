Cancela gira por México

La banda irlandesa Fontaines D.C. canceló varias fechas de su actual gira por México, Chile, Argentina, Brasil y Colombia, entre ellas sus shows de Lollapalooza.

De acuerdo con Billboard, el anuncio se produjo mientras el grupo se preparaba para su concierto en la Ciudad de México. La razón, según reveló la banda en sus historias de Instagram, es que su vocalista, Grian Chatten, sufrió una hernia de disco.

"Llevo años emocionado de tocar en estos hermosos países y me duele mucho estar aquí en la Ciudad de México y no poder subir al escenario, pero hoy me han informado que necesito atención médica urgente", escribió Chatten. "Estamos muy agradecidos por todo su apoyo y, de todo corazón, lamento no poder tocar para ustedes".

Fontaines D.C. terminó recientemente una gira por Australia y Nueva Zelanda y tenía previsto arrancar su tour por centro y sudamérica esta semana, en la Ciudad de México. En su comunicado, no se dieron detalles de reembolsos o fechas reagendadas.