Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a BZRP

Tras casi un año de silencio, BZRP regresó a la música y lo hizo a lo grande.

La tarde de este miércoles, el músico argentino lanzó el nuevo número de sus Music Session, una serie de temas con los que ha colaborado con artistas como Shakira, Cazzu y Residente; sin embargo, en esta ocasión, compartió créditos con el mismísimo Rey del reggaetón: Daddy Yankee.

La canción que ya está disponible en todas las plataformas digitales es una mezcla de ritmos urbanos y beats electrónicos. Lejos de las tiraderas, la letra está mucho más enfocada a dar un mensaje de superación, que va con la nueva faceta de Daddy, una de fe.

El lanzamiento, ocurrido este miércoles en punto de las 18:00 horas, se convirtió en todo un suceso en las redes sociales, y es que los fans de ambos artistas ya calificaron la Music Session #0/66 como la canción del año. "Estoy presenciando historia", "¡Qué cosa tan fantástica!", "¡Ufff! que temazo!", "Gracias por salvar el año", "Valió la pena la espera", "Volvió el rey y con la leyenda", "Esta sesión tenía que ser la mejor de la historia", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

¿Qué dice la nueva canción?

La letra de la Music Session #0/66 incluye frases como:

"Nueva temporada ya empezó, dale play

Sonido del bajo, Bizarrap, suena el bass

Código 787, alias 'El Calentón' (¡Wuh!)

Pon la batería, que llegó el reggaetón

Que lo bueno se metió pa' tu casa

Rey sin misterio levantando la raza

Ando con el poder que to' los male' arrasa

To' el mundo me dice: ¿Qué te pasa?" (Eh)

El coro resalta la idea de que, al final, lo que importa es el amor verdadero y mantener los pies en la tierra, siempre mirando al cielo. La canción también menciona:

"Si me pregunta', a nadie yo le debo

Cuando me vaya de aquí, nada me llevo

Solo me voy con un amor verdadero

Los pies' en la tierra, siempre mirando al cielo".

¿Cuál es la reacción de los fans?

La respuesta de los fans ha sido abrumadora. Muchos consideran que esta colaboración es un hito en la carrera de ambos artistas. La combinación de BZRP y Daddy Yankee ha generado una gran expectativa, y los comentarios en redes sociales reflejan la emoción de los seguidores. La frase "¡Fuego! ¡Fuego!" se ha vuelto un lema entre los fans, quienes celebran el regreso de Daddy Yankee con esta nueva colaboración.

La Music Session #0/66 no solo marca el regreso de Daddy Yankee, sino que también reafirma la relevancia de BZRP en la escena musical actual. Con este lanzamiento, ambos artistas han logrado captar la atención de sus seguidores y de la industria musical en general.