Muere el compositor Burt Bacharach a los 94 años

Burt Bacharach , el compositor popular y singularmente talentoso que deleitó a millones con los peculiares arreglos y las inolvidables melodías de "Walk on By", "Do You Know the Way to San Jose" y docenas de otros éxitos, falleció. en 94

FALLECIMIENTO

Bacharach, ganador de un Grammy, un Oscar y un Tony, murió ayer en su casa en Los Ángeles por causas naturales, dijo hoy la publicista Tina Brausam.

En los últimos 70 años, solo Lennon-McCartney, Carole King y un puñado de otros rivalizaron con su genio en canciones instantáneamente pegadizas que permanecieron interpretadas, tocadas y tarareadas mucho después de que fueron escritas.

Tuvo una racha de los 10 mejores éxitos desde la década de 1950 hasta el siglo XXI, y su música se escuchó en todas partes, desde bandas sonoras de películas y radios hasta sistemas estéreo domésticos e iPods, ya sea "Alfie" y "I Say a Little Prayer" o "I' Nunca me volveré a enamorar" y "Este chico está enamorado de ti".

Dionne Warwick era su intérprete favorita, pero Bacharach, generalmente en conjunto con el letrista Hal David, también creó material de primera para Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones y muchos otros.

Elvis Presley, los Beatles y Frank Sinatra estuvieron entre los innumerables artistas que hicieron versiones de sus canciones, con artistas más recientes que lo cantaron o probaron, incluidos White Stripes, Twista y Ashanti. Solo "Walk On By" fue interpretado por todos, desde Warwick e Isaac Hayes hasta la banda británica de punk The Stranglers y Cyndi Lauper.

Bacharach fue tanto un innovador como un retroceso, y su carrera parecía correr paralela a la era del rock. Creció con el jazz y la música clásica y tenía poco gusto por el rock cuando irrumpió en el negocio en la década de 1950. Su atractivo a menudo parecía estar más alineado con Tin Pan Alley que con Bob Dylan, John Lennon y otros escritores que surgieron más tarde, pero los compositores de rock apreciaron la profundidad de su sensibilidad aparentemente anticuada.

"La versión abreviada de él es que tiene algo que ver con la escucha fácil", dijo Elvis Costello, quien escribió el álbum de 1998 "Painted from Memory" con Bacharach, en una entrevista de 2018 con The Associated Press. "Puede ser agradable escuchar estas canciones, pero no tienen nada de fácil. Intenta reproducirlos. Prueba a cantarlas".

Un box set, "The Songs of Bacharach & Costello", saldrá a la venta el 3 de marzo.

Triunfó en muchas formas de arte. Fue ganador de ocho premios Grammy, compositor de Broadway ganador de un premio por "Promises, Promises" y tres veces ganador de un Oscar. Recibió dos Premios de la Academia en 1970, por la partitura de "Butch Cassidy and the Sundance Kid" y por la canción "Raindrops Keep Fallin' on My Head" (compartida con David).

En 1982, él y su entonces esposa, la letrista Carole Bayer Sager, ganaron por "Best That You Can Do", el tema de "Arthur. Sus otras bandas sonoras de películas incluyeron "What's New, Pussycat?", "Alfie" y la parodia de James Bond de 1967 "Casino Royale".

Bacharach fue bien recompensado y bien conectado. Era un invitado frecuente en la Casa Blanca, ya fuera el presidente republicano o demócrata.

Y en 2012, Barack Obama le entregó el Premio Gershwin, quien había cantado unos segundos de "Walk on By" durante una aparición de campaña.

En su vida y en su música, se destacó. A su colega compositor Sammy Cahn le gustaba bromear diciendo que Bacharach, sonriente y de pelo ondulado, era el primer compositor que conocía que no parecía un dentista. Bacharach era un "swinger", como llamaban a esos hombres en su época, cuyos muchos romances incluyeron a la actriz Angie Dickinson, con quien estuvo casado entre 1965 y 1980, y Sager, su esposa entre 1982 y 1991.