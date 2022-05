Bunbury pone fin a su carrera y suspende gira por su problema de garganta

El cantante, compositor y músico español Enrique Bunbury anunció que no podrá continuar con los conciertos de El Último Tour, en Estados Unidos y en España, por los problemas con su garganta y respiración y adelantó su retiro porque le es imposible hacer más conciertos.

En ese sentido, dijo que él o su equipo no consideran más cancelaciones ni posponer más conciertos, indicó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos comprasteis entradas, para una gran gira norteamericana que ya estaba sold out y una gira española que apuntaba a lo mismo", indicó.

Pidió comprensión en este momento tan doloroso para él y su equipo y dijo que podrán devolver los boletos donde los compraron.

"Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de El Último Tour, quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados Unidos, como en España. Con Latinoamérica estuvimos a tiempo ya que no se había cerrado ningún acuerdo", añadió.

Señaló que debido a los recientes acontecimientos intentaron reducir la gira por Estados Unidos y España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre conciertos para asegurar que su voz pudiera responder.

"Hace unos días comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedida, continuando en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar con cierto orgullo", señaló antes de anunciar su retiro definitivo.

El 28 de febrero pasado, Bunbury había anunciado que se retiraría de los escenarios desde septiembre de este año, después de cumplir con los compromisos que hoy ha cancelado por problemas en su garganta y en las vías respiratorias.

¿Quién es Enrique Bunbury?

Su nombre real es Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy. Nació en Zaragoza, España, el 11 de agosto de 1967. Actualmente tiene 54 años.

Su apellido artístico, Bunbury, lo tomó de un personaje del libro La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde.

Es un cantante, compositor y músico que comenzó su carrera como vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio, durante la década de los ochenta.

El grupo se disolvió en 1996 y al año siguiente inició su carrera como solista, consolidándose como un músico importante en Hispanoamérica.

Sus álbumes han sido colocados en la lista de "Los 250 mejores álbumes de rock iberoamericano" de la revista estadunidense Al Borde.

Entre sus producciones están Flamingos, Pequeño, Radical Sonora y cuatro álbumes de estudio con Héroes del Silencio: Senderos de traición, Avalancha, El Espíritu del vino y El mar no cesa.

En 2009 apareció en el número 119 de la lista de Rolling Stone, como el único cantante con dos álbumes entre los 10 discos más influyentes de los últimos 50 años en España. Estos fueron Senderos de Traición (1990) y Flamingos (2002).

En 2004, el periódico El Mundo lo consideró como uno de los españoles más influyentes.