Retoma su carrera tras escándalo

Retoma su carrera tras escándaloThe Neighbourhood expresa orgullo por la recuperación de Brandon Fried y anuncia su reincorporación con todos los miembros originales.
Luego de tres años de retiro y de silencio que pusieron a prueba la devoción de sus fans, la banda de rock alternativo The Neighbourhood se reunió oficialmente, aunque con la polémica todavía tras sus espaldas.
La banda estadounidense, anunció este fin de semana su reincorporación con todos sus miembros originales, incluyendo al baterista Brandon Fried, cuyo regreso al grupo se percibe controvertido y redentor.
La banda expresó su orgullo por la recuperación y el progreso de Fried, enfatizando su vínculo de dos décadas y el impacto colectivo de las luchas personales.
EL MAÑANA RECOMIENDA