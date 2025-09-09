Retoma su carrera tras escándalo

Luego de tres años de retiro y de silencio que pusieron a prueba la devoción de sus fans, la banda de rock alternativo The Neighbourhood se reunió oficialmente, aunque con la polémica todavía tras sus espaldas.

La banda estadounidense, anunció este fin de semana su reincorporación con todos sus miembros originales, incluyendo al baterista Brandon Fried, cuyo regreso al grupo se percibe controvertido y redentor.