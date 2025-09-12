The Weeknd anuncia tercera fecha en Estadio GNP de México

The Weeknd anuncia tercera fecha en Estadio GNP de MéxicoEl concierto de The Weeknd en CDMX contará con la participación especial de la cantante brasileña Anitta, prometiendo una noche llena de talento y sorpresas.
Aunque solo la primera fecha del tour After Hours Til Dawn en México ha logrado agotar las fechas hasta el momento, la alta demanda ha llevado a The Weeknd a abrir una tercera presentación en el Estadio GNP.
La promotora OCESA confirmó la noticia este 12 de septiembre a través de redes sociales, dando esperanza a los fans que no lograron conseguir boletos para las fechas iniciales.
Fechas confirmadas de The Weeknd en CDMX 2026
Con la actualización, las fechas quedan de la siguiente manera:
20 de abril
21 de abril
22 de abril (nueva fecha)
Boletos: preventa, venta general y precios
La preventa exclusiva para clientes HSBC comenzará el 15 de septiembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 16 de septiembre, tanto en Ticketmaster como en las taquillas del Estadio GNP.
Precios oficiales:
$3,746.00 MXN
$3,002.00 MXN
$2,754.00 MXN
$2,258.00 MXN
$1,762.00 MXN
$1,266.00 MXN
Invitada especial
El show contará con la participación de la cantante brasileña Anitta, con quien The Weeknd colaboró en el tema "São Paulo".