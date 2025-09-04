Flow Fest, Corona Capital y más conciertos al 2x1 por tiempo limitado

Flow Fest, Corona Capital y más conciertos al 2x1 por tiempo limitadoArtistas como Billy Idol, Chayanne y Ximena Sariñana se presentarán en esta edición
Esta semana llega el Concert Week 2025, una de las promociones más esperadas por los amantes de la música en vivo. A partir de este jueves 4 de septiembre y hasta el domingo 8, los boletos de varios conciertos y festivales podrán comprarse al 2x1 a través de Ticketmaster y Eticket.
La dinámica es sencilla: compras un boleto y automáticamente recibes otro sin costo extra, ideal para invitar a un amigo, tu pareja o tu persona favorita.
Festivales participantes en el Concert Week 2025
En esta edición destacan dos de los festivales más importantes de México:
Flow Fest
Corona Capital
En ambos casos, la promoción aplica únicamente en los abonos generales.
¿Qué conciertos están al 2x1?
Más de 86 conciertos en CDMX y otras ciudades de la República forman parte de la promoción. Entre los artistas confirmados se encuentran:
Alan Sutton
Bandalos Chinos
Billy Idol
Camilo Séptimo
Chayanne
Cuarteto de Nos
Daniel Sosa
Dorian
Dillom
El Mató A Un Policía Motorizado
El Tri
El Zar
Eladio Carrión
Eslabón Armado
Estelares
Esteman y Daniela Spalla
Fangoria
Girl Ultra
Hozier
Kenny y los Eléctricos
La Bande-Son Imaginaire
La Delio Valdéz
La Vela Puerca
Lila Downs
Los Auténticos Decadentes
Los Blenders
Los Bunkers
Los Cafres
Los Concorde
Los Fabulosos Cadillacs
Macario
Mad House
Maldita Vecindad
Manuel Medrano
Morrissey
Neto Peña
Odisseo
Orishas
Panteón Rococó
San Pascualito Rey
SFDK
Sharif
The Rasmus
Torreblanca
Víctimas del Dr. Cerebro
Ximena Sariñana
¿Cómo aplicar la promoción?
Ingresa a ticketmaster.com.mx (Concert Week 2025) o eticket.mx
Elige tu concierto favorito de la lista de eventos participantes
Selecciona tus lugares con la opción CONCERT WEEK (2x1)
Paga con tarjeta Banamex
La promoción del Concert Week solo será válida del 4 al 8 de septiembre de 2025 y los lugares estarán sujetos a disponibilidad, por lo que se recomienda adquirir los boletos lo antes posible.